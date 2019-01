Ik ben graag onder de mensen GUS

10 januari 2019

11u33 0 Alveringem De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Alveringem Kris Laleman (44) uit Izenberge is het nieuwe gezicht in het Alveringemse schepencollege. Na zes jaar OCMW-raad vindt hij de tijd rijp om mee zijn stempel te drukken op het beleid.

Kris Laleman deed in 2012 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing. Hij kreeg voldoende stemmen voor een zitje in de OCMW-raad. Vorig jaar was hij lijstduwer bij Gemeentebelangen/CD&V. De nieuwbakken schepen heeft de bevoegdheden jeugd, cultuur, toerisme, ondernemen, bibliotheek, informatie en inspraak. “Er is al een ruim aanbod cultuur en toerisme in Alveringem maar voor nieuwe ideeën is er steeds ruimte. Hetzelfde geldt voor onze bibliotheek. De jeugdsite moeten we maximaal benutten. Ook ondernemen is in onze gemeente belangrijk. Daarom streef ik naar een goede samenwerking met Unizo met wie we onze plaatselijke handelaars kunnen promoten bij de inwoners.” Kris kreeg interesse voor de lokale politiek door zijn oom Gilbert Leeman die jarenlang gemeenteraadslid, schepen en OCMW-voorzitter is geweest in Veurne. In Izenberge is hij actief in het verenigingsleven als voorzitter van de kerkfabriek, bestuurslid van L&T-events die vroeger de pikdorsercross organiseerde en van het feestcomité alsook lid van de kaartersclub en de landelijke gilde. Hij werkt in de Veurnse meubelfabriek Meubar/Evan en is vrijgezel.