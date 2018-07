Grasbrand snel geblust 25 juli 2018

In de Grensstraat in Beveren-Aan-Den-IJzer ontstond gisterenmiddag een brand in een strook gras vlakbij de Franse grens. Wellicht ging het om zelfontbranding door de hitte of ligt een achteloos weggeworpen sigaret van een voorbijganger aan de oorzaak.





Een beperkte hoeveelheid gras brandde af, de rest kon door de brandweer van Zuid-Ijzer snel geblust worden. (JHM)