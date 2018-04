Gewonde bij botsing 05 april 2018

Bij een botsing tussen twee auto's op het kruispunt van de Lindestraat met de IJzerstraat in Alveringem is gisterenmiddag een gewonde gevallen. Het ongeval gebeurde toen een van de wagens, die in de IJzerstraat reed, het kruispunt dwarste en in botsing kwam met de andere wagen. Door de klap kwam een VW Golf in de gracht terecht en bleef een Citroën zwaar beschadigd achter op het kruispunt. De wagen is wellicht perte totale. Die bestuurder bleef ongedeerd. Van de VW Golf moest een inzittende naar het ziekenhuis worden overgebracht. De wagen moest nadien uit de gracht worden getakeld. (JHM)