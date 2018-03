Gewond na ongeval 24 maart 2018

02u39 0

In de Hoogstadestraat in Alveringem is een bestuurder van een auto gisterenavond gewond geraakt bij een ongeval. Om onduidelijke reden week hij van zijn rijbaan af en kwam hij in de gracht terecht. De ambulance snelde ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. De Hoogstadestraat was een tijdlang versperd. (JHM)