Gestolen kassa uit kantine VVG Alveringem teruggevonden JHM

18 maart 2019

De kassa van voetbalclub VVG Alveringem die gestolen werd na een inbraak vorige maand is teruggevonden. Tijdens een zwerfvuilactie afgelopen weekend hebben vrijwilligers de kassa gevonden. De vinders brachten meteen de politie op de hoogte, die de nodige vaststellingen kwamen doen. In de kassa zat nog wat kleingeld en wat drankbonnen. Het meeste geld werd tijdens de inbraak al uit de kassa gehaald. In de regio werd de afgelopen maanden in negen kantines of scholen ingebroken. Vorige week pakte de politie daarvoor drie verdachten op, die in Diksmuide en Koksijde wonen. Zij zijn intussen aangehouden en zitten in de cel in afwachting van het verdere onderzoek.