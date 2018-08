Gemeentebelangen en CD&V komen op met één lijst 24 augustus 2018

De huidige meerderheid in Alveringem bestaat uit Gemeentebelangen en CD&V. Die twee partijen komen nu op met één lijst. CD&V stelt zes mensen voor, van wie twee nieuwkomers: Dries Decorte (38) en Charlotte Vereecke (27). Die laatste is de jongste op de lijst. Gemeentebelangen levert de overige elf namen en stelt Tonia Vandenberghe (40) en Kim Polfliet (32) voor als nieuwkomers. Huidig burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) trekt de lijst gevolgd door partijgenote en OCMW-voorzitster Karolien Avonture. Sylvie Thieren (CD&V) staat op de derde plaats. Huidig schepen Dirk Vermeulen (CD&V) komt niet meer op wegens persoonlijke redenen. Ook de oppositie heeft zich in Alveringem verenigd op één lijst met PRO en N-VA. (GUS)





