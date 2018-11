Geflitst door trage tractoren 21 november 2018

Een jongeman uit Alveringem kreeg van de politierechter in Veurne een rijverbod van 50 dagen, waarvan 22 met uitstel, voor een zware snelheidsovertreding. B.V. werd vorig jaar op een gewestweg in Alveringem geflitst aan 120 kilometer per uur daar waar hij door de snelheidsverlaging maar 70 mocht rijden. Zijn advocaat verdedigde de jongeman: "Hij werd geflitst toen hij huiswaarts keerde na een vermoeiende dag op het werk", sprak die. "Hij had laat gewerkt en kon daardoor niet meer helder denken. Opeens reden er ook twee traag rijdende tractoren voor hem en dat frustreerde hem. Net toen hij hen wilde inhalen, ging het flitstoestel af." Naast zijn rijverbod kreeg B.V. ook een geldboete van 800 euro. Ook die werd door de politierechter de helft met uitstel gegeven. (JHM)