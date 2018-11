Geen gratis pendelbus naar oudejaarsfuif The Switch 28 november 2018

02u26 0

Na vijftien jaar heeft de partij Gemeentebelangen beslist om op oudejaar geen gratis pendelbus meer in te leggen tussen Alveringem en de fuif The Switch in Veurne.





"De groep jongeren die om 5 uur 's morgens de laatste bus naar huis wil nemen, is te groot geworden om in één dubbeldekbus te kunnen", duidt Karolien Avonture (Gemeentebelangen). "Omdat veiligheid voor ons het belangrijkste is, stoppen we ermee. Het schepencollege onderzoekt wel of we volgend jaar met taxicheques een alternatief kunnen aanbieden. De dubbeldekbus kostte ongeveer 1.200 euro. Dat betaalden we via sponsoring. Twee bussen inleggen is te duur en extra ritten met dezelfde bus kan niet omdat de chauffeur de rij- en rusttijden moet respecteren. Met een overvolle bus rondrijden is ook geen optie. We hebben nagedacht over een reservatiesysteem, maar dat lijkt ons praktisch niet haalbaar. Uiteraard is het jammer dat we dit project nu moeten schrappen. De bus reed van 22 tot 7 uur drie keer op en af tussen Alveringem en Veurne. Gemiddeld vervoerden we 150 tot 200 jongeren." Jordy Coutereel (19) uit Hoogstade zal op oudejaar wellicht een taxi nemen. "Jammer dat die gratis bus niet meer rijdt. Die was bijzonder handig. De afschaffing treft veel jongeren. Hopelijk worden die taxicheques gelanceerd." (GUS)