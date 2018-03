Fransman bekent: "Gegokt en verloren met boete" 13 maart 2018

02u36 0

Een joviale Fransman gaf zijn nederlaag toe in de politierechtbank van Veurne. Arnaud P. uit Bousbecque, vlak bij Wervik, werd op 16 juli vorig jaar betrapt toen hij 85 reed waar hij 70 mocht in Alveringem. "Ik heb de boete niet betaald omdat ik toch dacht dat er niks van zou komen. Ik was erg verbaasd toen ik toch een dagvaarding kreeg. Ik heb gegokt en verloren", zei hij. "Dat is al langer zo. Fransen komen hier niet meer weg met boetes en wij komen in Frankrijk niet meer weg met boetes. En bij mij is het altijd wat duurder", zei de politierechter. P. kreeg 240 euro boete, de helft met uitstel. (JHM)