Felle schouwbrand in Hoogstadestraat BBO

29 december 2018

17u31 0 Alveringem In de Hoogstadestraat in Alveringem woedde zaterdagmiddag een felle schouwbrand. De brandweer diende tot twee keer toe uit te rukken.

Rond 12.30 uur kwam er een eerste oproep toen de schouw van binnenuit aan het branden was. Het vuur dreigde tussen spleten over te slaan in het dak. De brandweer kon dat vermijden door de schouw via de schoorsteen en de kachel te blussen en maakte de schouw proper.



Omstreeks 14.40 uur kwam er volgens de woordvoerder van brandweerzone Westhoek een tweede oproep vanuit dezelfde woning. Een ingemetselde houtbalk bij de schoorsteen begon opnieuw te smeulen. De spoedde zich alweer te plaatse en voorkwam dat het vuur zich uitbreidde.