Eerste camping van Alveringem geopend MELKVEEHOUDERS PRESENTEREN OASE VAN RUST NAAST BOERDERIJ GUDRUN STEEN EN BART BOTERMAN

30 juni 2018

02u42 1 Alveringem De eerste camping in Alveringem opent vandaag de deuren voor mobilhomes. Wie met de caravan of tent komt, moet nog wachten tot het sanitair blok is afgewerkt. Melkveehouders Karin Barra (38) en Wim Luyssen (41) zijn bijzonder trots. "Camping Scheibeekhoeve ligt naast onze boerderij in een groene oase van rust."

Karin en Wim runnen in de Sint-Rijkersstraat een melkveebedrijf met akkerbouw. "Toen we jong waren hebben we nog gekampeerd met de KLJ, maar eigenlijk zijn we zelf geen kampeerders", geeft Karin toe. "Twee jaar geleden hadden we het idee om met een camping te starten, want een camping was er nog niet in Alveringem. De administratieve molen draaide traag, maar nu zijn we eindelijk met alles in orde. Enkel het sanitair blok moeten we afwerken en dan kunnen we open. Vanaf dit weekend zijn campers al welkom, omdat die hun eigen sanitair mee hebben." Wim is trots opwat hij en zijn vrouw gerealiseerd hebben. "We hebben een weide van zestig are omgevormd tot een oase van rust midden in het groen naast onze boerderij. De elektriciteitsleidingen en waterleidingen liggen er, en ook de lozingsplaats en aftappunten zijn geïnstalleerd. Het is nu wachten op de schrijnwerker die de ramen in het sanitair blok moet plaatsen. We hebben 23 staanplaatsen voor mobilhomes, caravans en grote tenten. Daarachter is er nog een weide voor een zevental kleinere tenten. Voor kinderen wordt het hier een paradijs met een avontuurlijke speelheuvel, een schuur waar ze kunnen slingeren aan touwen en ze kunnen ook racen met gocarts. Tot slot hebben we een open schuur waar de gasten kunnen verbroederen." De camping heet de Scheibeekhoeve. De naam verwijst naar de waterloop Scheibeek, die naast de boerderij loopt en Alveringem van Sint-Rijkers scheidt.





Rondleiding

"Dit project is een leuke aanvulling op onze landbouwactiviteit", zegt Karin. "Wie dat wil, leiden we graag rond in onze koeienstallen. De toerist een vakantiegevoel geven, is ons streefdoel. Volgend jaar wordt in de Sint-Rijkersstraat een fietspad langs weerszijden van de weg aangelegd, wat een extra troef is. Door het landelijke Alveringem kronkelen talrijke mooie paden."





Alveringem telt nu twee hotels, elf B&B's, 32 vakantiehuizen, twee jeugdlogies en één glamping. Uit een onderzoek van twee jaar geleden blijkt dat vakantiewoningen met in totaal 305 bedden de belangrijkste verblijfsvorm zijn in Alveringem, ongeveer de helft van de totale beddencapaciteit. Drie kwart van de verblijfstoeristen is Belg. De Nederlanders zijn met acht procent de belangrijkste groep uit het buitenland. Info via info@scheibeekhoeve.be.