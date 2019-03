Drie verdachten van inbraken in voetbalkantines en scholen aangehouden JHM

13 maart 2019

17u39 0 Alveringem De onderzoeksrechter in Veurne heeft drie verdachten aangehouden als verdachten van de recente inbrakengolf bij voetbalclubs en scholen in de regio. In de loop van dinsdagvoormiddag viel de politie Polder en de politie Westkust binnen bij verdachten die wonen in Diksmuide en Koksijde. De drie mannen werden gearresteerd en zijn intussen aangehouden.

Hun arrestatie kwam er door samenwerking van beide politiezones en sporen die bij de inbraken in combinatie van beeldmateriaal werd gevonden. Een deel van de buit, afkomstig van de inbraken, werd gevonden bij een van de verdachten. Zij worden voorlopig van 9 inbraken verdacht maar er wordt onderzocht of dat er meer zijn en of er nog verdachten zijn. Op 22 januari kregen vier voetbalclubs uit de regio ongewenst bezoek. Het ging naar VVG Alveringem ook om Merkem Sport, WS Bulskamp en JV Lo-Reninge. Eind februari leek enkel Alveringem het slachtoffer toen er 100 euro werd gestolen, maar er werd wel heel wat schade. De inbrekers verschaften zich opnieuw toegang door een buitenraam open te breken en binnen de elektriciteit af te leggen. Daarna forceerden ze ook nog een binnendeur om tot slot bij de kassa te eindigen. Wellicht hadden ze gehoopt om daar opnieuw een mooie geldsom buit te maken. In januari sloegen ze immers ook een grotere slag dan elders, al werd bij Merkem Sport nog meer gestolen. Het onderzoek naar de verdachten loopt verder.