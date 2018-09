Drie korpsen voor afvalbrand 06 september 2018

Ploegen van drie brandweerkorpsen hebben zich gisterenochtend naar een woning langs de Hoogstadestraat gespoed. Een automobilist had er een grote rookpluim gezien die over een woning trok. De korpsen van Lo-Reninge, Zuid-IJzer en een ploeg van Koksijde reden ter plaatse. Bleek echter dat iemand achteraan de woning gewoon een hoop afval aan het opbranden was. Na een controle konden alle ploegen dan ook terugkeren. (JHM)