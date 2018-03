Debat over nieuwe sportzaal 27 maart 2018

Het Alveringemse kartel PRO/N-VA wil een debat op gang trekken over een nieuwe polyvalente zaal. "Volgens een studie van Eandis zal het zeker 800.000 euro kosten om de huidige sportzaal Rethorika te renoveren", zeggen Marc Wackenier en Johan Van Belle namens het kartel. "Met zo'n budget kunnen we een nieuwe zaal realiseren waar naast zaalsporten ook ruimte is voor evenementen en conferenties en met een ruime parking want dat missen we op de huidige locatie. Zonnepanelen zouden dat nieuwbouwproject ook nog duurzaam maken." (GUS)