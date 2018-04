Commotie rond wedstrijd Dreamland SCHOOL SPELENDERWIJS HAALT MEESTE LIKES, MAAR WINT TOCH NIET JELLE HOUWEN

03 april 2018

02u24 1 Alveringem Afgelopen weekend ontstond in Alveringem heel wat commotie rond een wedstrijd van speelgoedketen Dreamland voor de klasfoto met de meeste likes. School Spelenderwijs uit de Nieuwstraat haalde de meeste, maar won toch niet. "Hoe leggen we dat uit aan onze kinderen van 7"? klonk het boos. Tot Dreamland ingreep: ook Spelenderwijs krijgt de prijs.

De actie van Dreamland leidde op Facebook tot een heuse ronseljacht voor likes. Tot en met 20 maart konden scholen zich inschrijven voor de jeugdboekenweek. Wie won kreeg een boekenbon van 1.000 euro bij Dreamland. Liefst 135 scholen in Vlaanderen stuurden een leuke foto in, waarna de jacht op de meeste likes kon starten. Er werd reclame gemaakt dat het een lieve lust was. Foto's werden massaal gedeeld. Spelenderwijs uit Alveringem haalde de meeste stemmen: ruim 4.400 likes. Maar: Dreamland riep VBS Sint-Jozefschool Mere uit als winnaar. Nochtans haalden die slechts 4.100 likes. Het leidde afgelopen weekend tot verhitte gemoederen.





'Valse likes'

Nadat er een storm van protest ontstond vanwege ouders, leerkrachten en sympathisanten, kwam Dreamland met een verklaring: "We merken dat er onduidelijkheid bestaat over de likes In ons reglement stond dat we enkel faire likes willen. Een faire like is een like die niet aangekocht werd, en van een echt Facebookprofiel komt. Jullie mogen er vanuit gaan dat de wedstrijd eerlijk verlopen is", reageerde de speelgoedketen. Dat werkte echter als een rode lap op een stier. Er werd zelfs een klacht gestuurd naar de consumentenombudsdienst en verschillende ouders stuurden een kwade mail naar Dreamland zelf. "Hoe bepalen jullie welke likes echt of onecht zijn? Zit er ene Mark Zuckerberg in jullie bestuur misschien?", klonk het. Of nog: Dat is een zeer flauw excuus voor zo'n grote winkelketen." Ook de stemmen voor de winnaar uit Mere werden in twijfel getrokken. Een pizzeria uit de buurt had immers gratis pizza's beloofd bij winst van de plaatselijke school.





Twee winnaars

Omdat er zó veel commotie was en zo massaal werd gereageerd besloot Dreamland bij te draaien. Op Pasen besloten ze een geste te doen: "Beste kindjes, juffen en meesters, mama's en papa's, Wij zijn erg geschrokken van de negatieve reacties in verband met onze wedstrijd. We hadden enkel goede bedoelingen met onze wedstrijd: namelijk een leuke, toffe wedstrijd houden waar vele klasjes met plezier aan konden deelnemen. We zijn bereid om een uitzondering te maken, en hebben we beslist om de prijs 2 keer toe te kennen.", klonk het. Een oplossing die bij velen op applaus werd onthaald, al bleven verschillende met zure oprispingen zitten. School Spelenderwijs laat het echter niet aan het hart komen. "We hebben beslist met de school om geen verdere informatie te geven. We hebben uiteindelijk waar we recht op hebben en daarmee is het voor ons afgesloten", klinkt het vanuit de school.