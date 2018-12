Brandweer ruimt wegdek na ongeval met rallywagen in Alveringem MMB

01 december 2018

10u03 0

Langs de Kwarewal in Alveringem is vrijdagavond even voor 22 uur een Britse deelnemer van de Ypres Rally Regularity frontaal gebotst met een tegenligger. De man reed op dat moment met zijn rallywagen, maar raakte gelukkig niet gewond. Zijn oldtimer liep wel fikse schade op en moest getakeld worden. Het aangereden voertuig liep slechts lichte schade op. De brandweer van Lo-Reninge kwam ter plaatse om het wegdek op te kuisen. In het regelmatigheidscriterium rijden wagens mee vanaf het bouwjaar 1950 tot en met 1987. De route loopt door de Westhoek en het Ieperse.