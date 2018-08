Brandweer redt schaap uit IJzer 02 augustus 2018

De brandweer van Zuid-IJzer repte zich gisterenmiddag naar de IJzerstraat in Stavele waar een schaap in het water van de IJzer was gevallen. Dat gebeurde vlakbij de brug van Stavele in de richting van Roesbrugge. Een man die het schaap zag vallen, verwittigde de hulpdiensten. Duikers sprongen het water in en konden het dier redden. Het schaap werd terug op het droge gezet en maakt het goed. (JHM)