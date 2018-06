Brand door frietpot 11 juni 2018

02u29 1

In de Beverenstraat in Leisele heeft vrijdagavond rond 20 uur een brand gewoed in de keuken van een vakantiehuisje. Iemand had per ongeluk een frietketel op een brandend gasfornuis gezet, waardoor er hevige vlammen ontstonden. De brandweer kon het vuur tijdig blussen en voorkomen dat de vlammen oversloegen op de rest van het huisje. De schade bleef beperkt tot de keuken. Een aanwezige die rook had ingeademd, kreeg nog ter plaatse zuurstof toegediend, maar moest niet opgenomen worden in het ziekenhuis. (BBO)