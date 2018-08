Bioboeren snakken na 30 jaar naar rust JEAN-PIERRE EN MARLEEN LATEN HET ZILVERLEEN OVER AAN COLRUYT GROUP GUDRUN STEEN

22 augustus 2018

02u28 0 Alveringem De verkoop van hun bioboerderij Het Zilverleen in Alveringem aan de Colruyt Group brengt Jean-Pierre Mouton (58) en Marleen Masson (54) meer rust. "Maar dat betekent niet dat we met pensioen gaan." De warenhuisketen zoekt intussen een nieuwe bioboer.

Sinds 1987 kweken Jean-Pierre en Marleen groenten in Het Zilverleen. "Al snel kozen we ervoor om volledig biologisch te werken. Dertig jaar geleden stond die manier van telen evenwel in zijn kinderschoenen", vertelt Jean-Pierre. "Als boer moeten we de grond bewaren voor de volgende generatie. Met dat idee hebben we onze akkers altijd verzorgd. Verspreid over 25 hectare groeien er momenteel witte en Chinese kool, aardappelen, broccoli, knolselder, mengteelt van zomertarwe en veldbonen. Biologisch telen betekent dat we geen pesticiden gebruiken om het onkruid te verdelgen. Er zijn nu wel niet-chemische producten op de markt om insecten te bestrijden. Nog meer dan een 'gewone' landbouwer moeten we werken volgens het weer. Als ze regen voorspellen, maken we snel het perceel onkruidvrij, want nadien kan je er door de modder moeilijker op. De voorbije jaren zagen we ook de mechanisatie veranderen. Er zijn nu heel gerichte en gps-gestuurde machines op de markt." Al van bij de start van het biobedrijf vonden Jean-Pierre en Marleen in een warenhuisketen een goede partner. "Dat is nu de Colruyt Group, aan wie we zeventig procent van onze oogst verkopen. Het marktaandeel van de bioverse voeding stijgt en dat merken we ook." Maar na decennia van hard labeur snakken Jean-Pierre en Marleen naar een rustiger leven.





En nu horeca?

"De twee zonen hebben geen zin om de zaak over te nemen, al doet zoon Wouter wel de markten in De Panne, Koksijde, Veurne en Oostende met onze groenten. We blijven hier nog tot april volgend jaar. Hopelijk dient zich tegen dan een landbouwer aan. Colruyt Group heeft het bedrijf dan wel gekocht, maar zoekt nog een bioboer. Wat ons leven na Het Zilverleen zal brengen, weet ik niet. Misschien wat kleinschaliger telen, iets met logies of horeca, maar het kan ook helemaal iets anders zijn. We zien wel, maar met pensioen gaan, is nog niet aan de orde. Daarnaast blijf ik me inzetten in de politiek. Al twaalf jaar zetel ik als PRO-oppositieraadslid in de gemeenteraad. In oktober stel ik me opnieuw verkiesbaar."





Voor Colruyt Group is Het Zilverleen het eerste biobedrijf dat ze zelf overneemt. Ze doet dat "om de bevoorrading van Belgische bioproducten te verzekeren en het lokale aanbod in de streek te verankeren". Wie Het Zilverleen op zelfstandig basis wil runnen, kan mailen naar info.zilverleen@colruytgroup.be.