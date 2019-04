Bezoek de nieuwe zuiveringsinstallatie in Izenberge GUS

Op dinsdag 16 april houdt Aquafin een opendeur in de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Alveringemse dorp Izenberge. Vooraf inschrijven voor een rondleiding is nodig.

Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin investeerde 700.000 euro in de installatie. Voordien liep het afvalwater van 350 Izenbergenaars in de Pastorijbeek. Nu wordt het eerst gezuiverd, wat de waterkwaliteit van de beek ten goede komt. Je vindt de installatie in de Izenbergestraat op de kruising met de Kazernestraat. Er zijn tussen 17 en 19.30 uur om het half uur rondleidingen. Daarvoor moet je je inschrijven via contact@aquafin.be of 03/450.45.45. Laat weten met hoeveel personen en hoe laat je komt, zodat er geen lange wachttijden ontstaan.