Bestelwagen rijdt tegen boom BBO

24 januari 2019

17u58 0 Alveringem Op de Oudekapellesteenweg in Alveringem gebeurde donderdagnamiddag een ongeval met een bestelwagen. Er vielen geen gewonden, maar de bestelwagen raakte zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde om 14.30 uur. Volgens de politie Spoorkin raakte het voertuig van de baan af en reed het vervolgens een boom aan. De boom bleef overeind staan. Door de klap brak de as van de voorwielen. Daardoor duurde het een tijdje vooraleer de beschadigde bestelwagen van een firma uit Gent getakeld was. Rond 17 uur was het incident voorbij. Het verkeer ondervond een klein oponthoud.