Bestelwagen knalt tegen stenen duiker: drie gewonden Siebe De Voogt

26 januari 2019

12u02 0 Alveringem In de Roesbruggestraat in Beveren-aan-den-Ijzer zijn vrijdagavond drie gewonden gevallen bij een zwaar ongeval.

Een kleine bestelwagen ging omstreeks 18.30 uur om ongekende reden aan het slippen. Hij raakte van de weg af en belandde in de gracht tegen een stenen duiker. De bestuurder zat door de klap gekneld in het voertuig en moest door de brandweer uit z’n benarde positie bevrijd worden. Samen met twee passagiers werd hij voor verzorging overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. De bestelwagen was na het ongeval niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. De Roesbruggestraat was tijdens de interventie van de brandweer een tijdlang afgesloten voor het verkeer.