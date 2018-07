Bestelwagen crasht langs N8 27 juli 2018

In de Vleterenstraat N8 in Hoogstade is een bestelwagenchauffeur gisterenmiddag op spectaculaire manier gecrasht. De chauffeur van koerierbedrijf GLS wilde ter hoogte van de Clep de Collaertshillestraat rechtsaf inrijden maar schatte zijn bocht helemaal verkeerd in. Door de hoge maïs nam hij die veel te ruim en belandde met zijn neus in de gracht.





De man raakte daarbij niet gewond. Hij plaatste een gevarendriehoek op de N8 waardoor het verkeer wat hinder ondervond. Het duurde een tijdje eer de bestelwagen getakeld kon worden. (JHM)