Baasjes, opgepast voor dodelijke teek UITHEEMSE SOORT BESMET AL TWEE HONDEN IN DE BROEKMOLEN JELLE HOUWEN

10 februari 2018

02u31 0 Alveringem In natuurgebied De Broekmolen werden twee honden besmet met een dodelijke parasiet na een beet van de zuiderse teek, die nog nooit eerder in ons land werd gespot. "Controleer de vacht van je hond", waarschuwt baasje Adeline Staelen. Haar twee bordercollies konden maar net op tijd gered worden.

Al tweemaal in twee maanden tijd moest Adeline zich na een fikse wandeling naar haar dierenarts reppen. Ze moest uiteindelijk zelfs naar de gespecialiseerde dierenkliniek in Merelbeke om haar honden te redden. De eerste keer, op 10 november, werd haar bordercollie Oona maar ternauwernood gered. Want de dierenartsen wisten niet wat er precies aan de hand was. De tweede maal, vorige week, kreeg haar tweede bordercollie Moon plots dezelfde symptomen.





Koorts en braken

"We wandelen haast elke dag langs het jaagpad hier, vanaf de Brouckmolen door het natuurgebied", vertelt Adeline. "Een prachtige wandeling, alleen weten we nu dat er in het gebied zuiderse teken voorkomen. Die komen hier normaal gezien niet voor, maar zijn wellicht via honden die in het buitenland op vakantie waren naar hier meegereisd. Oona werd als eerste ziek, op 10 november. Ze had héél hoge koorts, ze moest braken en was lusteloos. We dachten eerst aan een baarmoederontsteking en gingen naar de dierenarts. Maar omdat de medicatie niet hielp, trokken we naar de dierenkliniek in Merelbeke."





Dure behandeling

"Via bloedafname hebben ze in Merelbeke ontdekt dat Oona besmet was met babesiose, een besmetting door een zuiderse tekenbeet, een organisme dat blijft leven in de bloedsomloop. Het scheelde maar een haartje of we waren haar kwijt. Moon kreeg vorig weekend exact dezelfde symptomen. Gelukkig konden de artsen ook haar redden. Met speciale medicatie die amper te verkrijgen is. Het medicijn kost 50 euro en de behandeling zelf zo'n 300 euro. Ik wil dan ook iedereen waarschuwen die in De Broekmolen gaat wandelen: controleer de vacht van je hond. Een besmette hond kan sterven na enkele dagen!"





Ziekte van Lyme

Dierenarts Jullie Slabbinck uit Alveringem verzorgde de honden van Adeline en won informatie in. "Het gaat om de zuiderse teek 'Dermacentor'", legt ze uit. "Die teek kwam nog niet voor in België, maar werd wel al gespot in Frankrijk en Nederland. De teek draagt de parasiet 'babesia' met zich mee. Die nestelt zich in de bloedsomloop van honden en vernietigt de rode bloedcellen. Voor de hond kan dat snel dodelijk zijn. Het dier moet snel de juiste medicatie krijgen die de parasiet doodt. Voor mensen is de teek op zich niet gevaarlijk, al kan elke teek de ziekte van Lyme overdragen. Door de opwarming van de aarde zal die teek hier steeds meer voorkomen. De boodschap is: wees voorzichtig als je gaat wandelen en controleer je eigen haren en de vacht van de honden." In Frankrijk zijn al honden omgekomen door de tekenbeet.