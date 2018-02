Auto belandt op zijkant 22 februari 2018

In de Lostraat in Leisele belandde een auto gisterenochtend vroeg op zijn zijkant toen de bestuurder van Leisele richting Gijverinkhove reed. De bestuurder begon ter hoogte van het kruispunt met de Stavelestraat te slippen en verloor de controle over het stuur. De wagen eindigde op de zijkant en de bestuurder raakte lichtgewond. De wagen moest getakeld worden. (JHM)