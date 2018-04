Architect Frank Godderis (65) overleden 06 april 2018

02u47 0 Alveringem Frank Godderis (65) is woensdagmiddag na een korte ziekte overleden. Zijn begrafenis vindt plaats op donderdag 12 april om 11.30 uur in de kerk van Alveringem.

Godderis was gehuwd met Vlaams volksvertegenwoordigster Danielle T'Jonck (63) met wie hij drie dochters had Joke (36), Marieke (33) en Liefke (28). Op zijn twee kleinkinderen Juul en Briek was hij verzot. "Papa was een geboren en getogen Alveringemnaar. Vol passie runde hij zijn architectenbureau", typeert dochter Marieke haar vader. "Hij hield van het leven, mooie, reizen, lekker eten en een goed glas wijn. Papa was een warme man die voor iedereen klaarstond. Zijn optimisme was ongelooflijk groot. Daarnaast herinneren we hem als een echte familiemens en een fiere Vlaming. Hij was trots op de politieke inzet van mama die namens N-VA zetelt in het Vlaams parlement."





Zo'n 42 jaar lang was hij zaakvoerder van zijn architectenbureau Altek. In zijn vrije tijd was hij onder meer voorzitter van de vzw Kapelaan Cyriel Verschaeve, lid van Marnixring Veurne-Zannekin en van de raad van bestuur archief voor nationale bewegingen. (GUS)