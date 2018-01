Alveringemse oppositie bundelt de krachten 02u37 0 Alveringem Dat de meerderheidspartijen Gemeentebelangen en CD&V met één lijst naar de kiezer stappen in Alveringem was al bekend. Nu bundelen ook oppositiepartijen PRO en N-VA de krachten.

Oud-burgemeester Marc Wackenier (PRO) zal het kartel trekken en Johan Van Belle (N-VA) staat op de derde plaats. Philip Ameloot (PRO) zal de lijst duwen. Astrid Dewilde (N-VA) heeft de vierde plaats ingepalmd en Bart Niville (N-VA) de voorlaatste. PRO zal elf kandidaten op de lijst zetten en N-VA zes. Er is dan nog ruimte om neutrale kandidaten een kans te geven. Inspraak en betrokkenheid bij het beleid worden de speerpunten van het nieuwe kartel. Opvallend, huidig gemeenteraadslid Danielle Godderis T'Jonck, die nu als enige N-VA vertegenwoordigt in de gemeenteraad, stelt zich niet verkiesbaar. "Ik wil me volop concentreren op mijn werk als Vlaams volksvertegenwoordiger maar blijf de lokale werking wel steunen." (GUS)





