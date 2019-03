Alveringem opent in Dorpspunt in Beveren zijn erfgoedcafé Café Passé GUS

12 maart 2019

09u59 0 Alveringem Elke derde dinsdag van de maand, vanaf 19 maart, is het Café Passé open in het Dorpspunt in Beveren. Het is een erfgoedcafé waar iedereen met verhalen en archiefmateriaal over Alveringem kan langs komen.

“We willen alle aspecten van het dagelijkse dorpsleven aan bod laten komen”, licht Leo Bonte van de dienst Mens en Vrije Tijd Alveringem toe. “Ik denk daarbij aan dorpsfiguren, lokale landbouw, beroepen, kerk, scholen en feesten. Ongetwijfeld hebben veel inwoners in kasten of op zolder nog oude foto’s, prentkaarten, affiches of andere belangrijke archiefstukken liggen. Breng die naar ons erfgoedcafé zodat we ze kunnen inscannen en ons archief uitbreiden. Zo kunnen we waardevol erfgoed bewaren voor de toekomst. We werken voor ons nieuwe initiatief samen met Westhoek Verbeeldt en de plaatselijke erfgoedman Dirk Claerhout.” Het Dorpspunt in Beveren is een gezellig ontmoetingspunt gerund door de mensen van De Lovie. Het erfgoedcafé Café Passé zal vanaf 19 maart elke derde dinsdag van de maand open zijn van 14 tot 16 uur. Wie trouwens naar de opening komt op 19 maart krijgt een kop koffie met taart. Café Passé vind je in de Roesbruggestraat 20. Info: 058 28 88 81 of cultuur@alveringem.be.