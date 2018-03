Aanrijder amazone (16) wil vrijspraak ZAAK WERD MEER DAN TIEN KEER UITGESTELD JELLE HOUWEN

27 maart 2018

03u38 0 Alveringem 2,5 jaar na de zware aanrijding en na twee jaar onderzoek door twee deskundigen werd de zaak van de aangereden amazone Estée-Camille Moncarey (16) gisteren definitief behandeld. Aanrijder S.R. (53) wil nu finaal de vrijspraak.

Het had heel wat voeten in de aarde, er ging twee jaar gebakkelei aan vooraf. De zaak werd meer dan 10 keer uitgesteld omdat twee deskundigen zich over de zaak bogen en zowel in 2016 als 2017 werd op 'de verjaardag' van het ongeval een plaatsbezoek gehouden, maar gisteren werd eindelijk het ongeval definitief gepleit.





De zaak werd al een eerste keer behandeld op 30 mei 2016, maar omdat er zoveel discussie was mondde ze uit in een grondig onderzoek. Zo was er discussie of het op het moment van het ongeval om 19.44 uur al donker was, of Estée-Camille en paard Moon verlicht waren, wanneer de amazone op de baan kwam en wat de getuige die in de tegenovergestelde richting reed verklaarde.





Ongeluk onvermijdbaar

"Onze conclusie is dat het ongeval onvermijdbaar is en de man dus de vrijspraak moet krijgen", pleitte advocaat Rik Ascrawat namens S.R. "De deskundige oordeelde dat het al vrij donker was en het meisje en haar paard niet verlicht waren. Met dimlichten aan kon hij ze pas binnen de 30 meter gezien hebben. En hij zou 39 meter nodig gehad hebben om te stoppen. Dat zou dus niet lukken. En er was geen enkele reden waarom mijn cliënt met grootlichten aan zou moeten rijden daar. Ook de getuige die 100 meter verder reed verklaarde dat hij niks kon zien. Wij vragen de vrijspraak. Enkel voor zijn alcoholgebruik kan hij veroordeeld worden, maar dat is niet de oorzaak van het ongeval."





Verzekeraar KBC vroeg om de schadevordering van het omgekomen paard Moon van 15.000 euro af te wijzen. "En wat Estée-Camille betreft: als amazone was zij een zwakke weggebruiker en wordt ze sowieso vergoed. Dat doen we nu al."





Alcohol

Advocaat Joachim Vanspeybrouck, die Estée-Camille, papa Alexander en de familie bijstaat, is het niet eens. "S.R. had 1,61 promille in zijn bloed. Wat was de invloed daarvan op het ongeluk? Dat is zelfs niet onderzocht. Binnen de 30 meter had hij het meisje moeten zien, maar er was geen enkele reactie van zijn kant. En het is duidelijk dat hij het paard wel had gezien als hij met grootlichten reed."





Nog steeds revalidatie

Estée-Camille herstelt nog steeds. "Ze heeft nog wat last van haar geheugen en van haar verzicht en revalideert nog. Zij trekt zich gelukkig weinig aan van deze procedure maar nu mag er wel duidelijkheid komen", zei vader Alexander onlangs nog.





De rechter neemt nu een maand tijd en velt een vonnis op 23 april.