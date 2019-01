73-jarige weduwnaar opgeschept door bestelwagen Aanrijding op plaats met bijzonder weinig openbare verlichting AHK/VHS

04 januari 2019

15u07

Bron: Eigen info 0 Alveringem De 73-jarige André David uit Stavele raakte donderdagavond bijzonder zwaar gewond toen hij op de N8 in Woesten werd opgeschept door een bestelwagen. Dat gebeurde vlak voor zijn stamcafé, op een plek waar zo goed als geen openbare verlichting is.

Zoals wel vaker het geval is, bracht André David uit Stavele (Alveringem) donderdagavond een bezoekje aan zijn stamcafé, In De Meiboom, langs de N8 tussen Woesten en Vleteren, recht tegenover het Oldtimermuseum Bossaert. Op een bepaald moment ging de 73-jarige weduwnaar even naar buiten, mogelijk om een sigaretje te roken. De kans bestaat heeft hij zich in het donker - er is op die plaats geen openbare verlichting - vergist en is hij onbewust op de rijweg terechtgekomen. Daar werd hij aangereden door een grote bestelwagen. De bestuurder, een man van 69 uit De Panne, had het slachtoffer niet opgemerkt. “We hoorden plots een zware klap en wisten eerst niet wat er gebeurd was”, zegt Remi Gruwez (76), de uitbater van In De Meiboom. “Buiten zagen we André liggen op straat. Hij bloedde nogal aan het hoofd maar was bij bewustzijn. In het midden van de weg stond de bestelwagen die André aangereden had.” Het slachtoffer raakte zwaargewond aan het hoofd. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis. Een deskundige van het parket werd aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De 69-jarige bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond maar was wel danig onder de indruk van de feiten. Door het ongeval was de N8 ter hoogte van het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het ongeval is bijzonder hard aangekomen bij uitbater Remi Gruwez (76) en zijn klanten. “André is hier kind aan huis”, zegt Remi. “Hij houdt van deze plek, zozeer zelfs dat hij en zijn vrouw Frieda hier vijf jaar geleden hun gouden jubileum vierden. Jammer genoeg is zijn echtgenote in september 2017 overleden.”