73-jarige voetganger opgeschept door bestelwagen, slachtoffer zwaargewond Alexander Haezebrouck

04 januari 2019

15u07

Een 73-jarige voetganger raakte donderdagavond zeer zwaar gewond toen hij op de N8 in Woesten werd opgeschept door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur ter hoogte van café In De Meiboom langs de N8 tussen Woesten en Vleteren. Voetganger André D. (73) uit Alveringem raakte zwaargewond aan het hoofd en werd zeer zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Op de plaats van het ongeval is geen zebrapad. Een deskundige van het parket werd aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De 69-jarige bestuurder van de bestelwagen uit De Panne raakte niet gewond maar was wel danig onder de indruk van de feiten. Door het ongeval was de N8 ter hoogte van het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.