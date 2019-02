2019 is 2 maanden jong en VVG Alveringem kreeg al tweemaal inbrekers over de vloer JHM

27 februari 2019

18u34 0 Alveringem Het jaar 2019 is amper 2 maanden jong maar voetbalclub VVG Alveringem kreeg al tweemaal het bezoek van inbrekers. De vorige inbraak dateert van zondagnacht 22 januari en ook nu werd alweer ingebroken op zondag. De buit zou een bedrag van rond de 100 euro zijn uit de kassa, maar de schade is des te groter.

Op 22 januari kregen vier voetbalclubs uit de regio ongewenst bezoek. Het ging naar VVG Alveringem ook om Merkem Sport, WS Bulskamp en JV Lo-Reninge. Deze keer lijkt enkel Alveringem het slachtoffer en is het onduidelijk of de inbraak het werk is van dezelfde daders als vorige maand. Toen werd een geldbedrag van om en bij de 500 euro en een tablet gestolen. Deze keer is de buit ongeveer 100 euro uit de kassa, maar is de schade wel groter. De inbrekers verschaften zich opnieuw toegang door een buitenraam open te breken en binnen de elektriciteit af te leggen. Daarna forceerden ze ook nog een binnendeur om tot slot bij de kassa te eindigen. Wellicht hadden ze gehoopt om daar opnieuw een mooie geldsom buit te maken. In januari sloegen ze immers ook een grotere slag dan elders, al werd bij Merkem Sport nog meer gestolen. Maar sinds die inbraak wordt er minder geld in de kassa gehouden bij de voetbalclubs. De schade aan de kantine zelf is dus een pak groter voor VVG Alveringem dan de verloren buit. De politie stuurde het labo langs voor een sporenonderzoek. Het is onduidelijk of de daders dezelfde zijn als in januari.