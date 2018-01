1.050 euro boete op 25ste verjaardag 30 januari 2018

Een jongeman uit Alveringem zal zich zijn 25ste verjaardag nog lang heugen. M.V. kreeg gisteren 'als cadeau' van de politierechter in Veurne 1.050 euro boete en 35 dagen rijverbod. Die straf had hij eerder met uitstel gekregen voor een verkeersongeval in 2014 en nadat hij een jaar later betrapt werd bij rijden onder invloed. Maar M.V. ging opnieuw in de fout en zat net een zwaar rijverbod van 6 maanden uit. "Ik drink sindsdien geen druppel alcohol meer en heb geleerd uit mijn fouten. Het is bovendien net mijn 25ste verjaardag, ik hoop dat mijn eerdere straffen niet herroepen worden en ik door het volgen van een cursus die ik eerder kreeg, aangetoond heb dat ik echt wel leerde", sprak M.V. Maar dat kon de rechter niet vermurwen. "De wet is nu eenmaal streng voor recidivisten. U zal het moeten uitzweten", sprak hij. M.V. mag dus opnieuw zijn rijbewijs afgeven. (JHM)