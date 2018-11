"Vlak na geboorte hoorden we dat onze Stan stervende was" LINDSAY EN STIJN STEUNEN FOTOGRAFEN VAN STERRENBABY'S MET ACTIE JELLE HOUWEN

16 november 2018

02u26 0 Alveringem In het kader van De Warmste Week organiseren Lindsay (31) en Stijn (31) nu zondag een ontbijtactie om Boven De Wolken te steunen, fotografen die sterrenbaby's fotograferen. "Nog geen dag na de geboorte hoorden we dat onze Stan het niet zou halen. Op tweede kerst, toen hij net geen vier weken was, hebben we afscheid moeten nemen."

Het aangrijpende verhaal van Lindsay Ryckman (31) en Stijn Blieck (31) uit Beveren aan de IJzer start op 30 november vorig jaar. In het ziekenhuis van Veurne, waar Lindsay ook werkt, komt de kleine Stan ter wereld. Een fors knaapje, hun eerste kindje samen. En een broertje voor Seppe (6) en Lize (4), kinderen uit een eerdere relatie van Lindsay. "De geboorte was drie dagen later dan uitgerekend", vertelt het koppel. "De bevalling was moeilijk en Stan huilde niet meteen. Maar anders was alles eigenlijk perfect. Een wolk van een baby, een uiting van onze liefde na drie jaar relatie. Stan moest wel naar de couveuse. Daar kreeg hij af en toe wat extra zuurstof, maar dat komt wel vaker voor." Tot Lindsay 's nachts gewekt werd. "Er is toch iets niet juist, Stan reageert wat vreemd. We brengen hem nu over naar het AZ Sint-Jan in Brugge", zeiden de artsen. Het begin van emotionele rollercoaster.





Moeilijke keuze

Stijn en Lindsay repten zich zo snel mogelijk naar Brugge, waar Stan al aan de beademingsmachine lag. "We voelden meteen dat het niet goed zat. Onderweg hadden ze hem ook al extra zuurstof moeten geven. De artsen waren heel eerlijk met ons: 'Het spijt ons verschrikkelijk, maar Stan zal niet meer wakker worden. Zijn hersentjes zijn beschadigd, maar we weten nog niet waarom.' De grond zakte letterlijk onder onze voeten weg en we vielen elkaar huilend in de armen. Dit kon toch niet? Onze Stan, geboren als flinke jongen, en nog geen dag later horen we dat hij stervende is. Daarna stonden we voor een moeilijke keuze. De machines hielden Stan in leven en de dokters verzekerden ons dat hij geen pijn leed. Ze wilden verder onderzoeken wat er aan de hand was, om ons antwoorden te kunnen bieden. We stemden daarmee in, enkel op voorwaarde dat ons ventje niet zou afzien."





Brute pech

"De dagen, de weken verstreken en elke dag gingen we op en af naar Brugge. Tot de dokters zeiden: 'Het spijt ons echt, maar we hebben alles geprobeerd. We weten het écht niet, het is iets zeldzaams.' De buitenste hersenrand van Stan was aangetast en hij kon niet zelfstandig ademen. Maar wat de oorzaak is, dat weten we niet. Maanden later kregen we nog resultaten binnen van diverse onderzoeken. Zonder antwoord. Stan is gestorven, maar waaraan weten we niet. Ons ventje heeft wellicht brute pech gehad."





Meer dan mooie foto's

De dagen voor de machines zouden uitgeschakeld worden, kwamen de ouders via het ziekenhuis in contact met Boven De Wolken. "Dan al hadden we besloten ons verdriet opzij te schuiven en écht tijd maken voor onze zoon", zegt Lindsay. "Zo lazen we hem boeken voor, de Sint kwam langs, we genoten van de tijd samen met familie en Seppe en Lize en maakten zelfs filmpjes waarin we lachten met Stans vuile pampers. We probeerden die laatste dagen gewoon een gezin te zijn. Dat was ook het geval toen de bijzonder lieve fotografen van Boven De Wolken langskwamen. Zij waren écht geïnteresseerd in ons verhaal. Ze bezorgden ons zoveel meer dan die mooie foto's. Ze zorgden er mee voor dat de herinnering aan Stan levendig blijft. Die foto's geven ons steun en kracht, en laten ons toe verhalen over Stan te vertellen. Op een bepaalde manier is Stan niet heengegaan, hij zal voor altijd bij ons zijn."





Ontbijtbuffet

Nu zondag komen liefst 377 eters genieten van een ontbijtbuffet in het college van Veurne. De opbrengst gaat naar Boven De Wolken. "Er is een buffet waarbij bakker Stefaan Destrooper en zijn vrouw, die Granola runt, voor de producten zorgen. Zelf sloegen wij de handen in elkaar om ontbijtpakketten samen te stellen. Intussen zijn er al 510 besteld en die kunnen zondag opgehaald worden in de kerk van Beveren of in De Panne. Er zijn ook zes chauffeurs die de pakketten zullen rondbrengen. We kregen veel steun van sponsors, die ons allerhande verse producten schonken. En in totaal krijgen we hulp van zo'n zestig vrijwilligers. Tijdens de Warmste Week van Studio Brussel zullen we in domein Puyenbroeck ook ons resultaat bekend maken."





Steun Boven De Wolken

Vzw Boven De Wolken steunen kan via het rekeningnummer BE04 0018 2478 6531 of op het rekeningnummer voor de actie van Stan: BE44 3631 7948 9345. Het geld wordt integraal bij de cheque gevoegd.