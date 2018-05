"Inwoners geloven in gemeentefusie" 05 mei 2018

Een derde van de 160 Alveringemnaren die de enquête van het kartel CD&V-Gemeentebelangen hebben ingevuld, is voor een gemeentefusie. Een fusie zou het dorp meer mogelijkheden bieden. Maar daarvan is burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) zelf niet overtuigd. "We vonden dat resultaat verrassend, want zelf sta ik niet te springen voor een fusie. Alveringem functioneert perfect alleen. Bovendien is de afstand tussen burger en politiek nu heel klein." De twee meerdersheidspartijen verdeelden 2.200 vragenlijsten bij alle gezinnen. Ze kregen er 160 ingevuld terug, en met de resultaten zullen ze hun programma vormgeven. "Liefst 91 suggesties ontvingen we", aldus Liefooghe. "We zullen die nu onderzoeken op haalbaarheid. Dat we geen nieuwe bouwgronden kunnen aansnijden vond de ene helft jammer en de andere niet. Hetzelfde voor extra bedrijfsterreinen. Maar dé reden waarom mensen kiezen om hier te wonen, is de rust." (GUS)