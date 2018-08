"Glamping bij de varkens? Hier kan het" 'T ZEUGEKOT IN ALVERINGEM MAANDAG OP VTM GUDRUN STEEN

11 augustus 2018

02u46 0 Alveringem Het VTM-programma 'Met vier in bed' strijkt volgende week neer in de Westhoek, bij deelnemers Ann Tryssesoone (42) en Carlo Soetaert (44) van 't Zeugekot in Alveringem. Je kan er in luxueuze glampingtenten overnachten op een actief varkensbedrijf.

Al twintig jaar zijn Ann en Carlo het sterke koppel achter 't Zeugekot. Bij hen draait het om meer dan varkens kweken en aan akkerbouw doen. Al jaren zijn ze een zorgboerderij. Ook logeren is er mogelijk, hoewel dat er eerder 'toevallig' bij kwam.





"Zelf hebben we twee kinderen en een zorgkindje om wie we ons bekommeren. Met twee slaapkamers werd het een beetje krap. De architect was iets te enthousiast en breidde uit naar negen kamers, waardoor we er dus 6 op overschot hadden. Zo ontstond het idee om een vakantiewoning voor zes personen in te richten. Dat groeide uit tot een succes, dus zochten we nieuwe logiesvormen. In Nederland zagen we voor het eerst een glampingtent. In onze regio stond de wetgeving daarvoor nog niet op punt, vandaar dat het duurde tot vorig jaar vooraleer we dat project met de steun van Westtoer konden uitwerken."





"Glamping is iets nieuws in de Westhoek. Het is kamperen in luxe. Elke tent bestaat uit twee kamers voor twee personen en één voor vier personen. Daarnaast is er een keuken, eet- en zithoek, een badkamer met douche en wc, en een picknickruimte. In onze twee glampingtenten kunnen maximum zestien personen. We merken dat onze logies bijzonder in trek zijn bij gezinnen uit vooral Limburg en Antwerpen. Er is hier dan ook veel dat een kinderhart sneller doet slaan. Wie dat wil, mag onze varkens helpen voederen. Ze kunnen ravotten in de nieuwe speelweide of even uitrusten in de chill caravan. Ook een topper is de knuffelweide met kleine boerderijdieren. Tot half september zijn we zo goed al volgeboekt."





Welkome vakantie

"Ik wou al langer meedoen aan het VTM-programma 'Met vier in bed', maar met één vakantiewoning is dat wat moeilijk. Met de twee tenten erbij hebben we meer om te tonen. We willen ons familiale bedrijf in de kijker zetten en de landbouw positief in beeld brengen. En het was voor ons ook een welkome vakantie. Met de collega's hadden we een goede band. We hebben van hen ook een en ander opgestoken, maar veel kan ik daarover niet kwijt. Daarvoor moeten de mensen volgende week kijken. Voor ons is het wat spannend, we zijn benieuwd naar het resultaat."





't Zeugekot is nu maandag om 21.20 uur te zien in 'Met Vier in Bed'.