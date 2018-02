Vrouw overlijdt na eten vergiftigde tiramisu ECHTGENOOT AL JAAR IN DE CEL OP VERDENKING VAN MOORD MARCO MARIOTTI

19 februari 2018

02u40 191 Alken Karel B. kreeg een pak steunbetuigingen toen zijn 46-jarige vrouw Annick Haesevoets in april 2016 onverwacht overleed na het eten van tiramisu. Een natuurlijke dood, klonk het al snel. Maar onderzoek wees uit dat het gaat om moord. De vermoedelijke dader? Echtgenoot Karel B., die nu al bijna een jaar in de cel zit.

De 46-jarige Annick Haesevoets uit Alken die in april 2016 ziek werd na het eten van een potje tiramisu en in het ziekenhuis overleed, blijkt nu te zijn vermoord. De speurders van het parket wijzen naar haar echtgenoot als dader. Hij zit al sinds februari 2017 achter de tralies. Karel B. nam die bewuste avond een dessertje tiramisu mee vanuit de horecazaak waar hij werkte in Hasselt. Volgens de speurders vermengde hij het toetje met slaapmiddelen. Annick werd onwel en Karel B. reanimeerde haar nog. In het ziekenhuis stierf ze uiteindelijk.





Leugendetector

Het parket liet een autopsie uitvoeren want de omstandigheden waren volgens hen ongewoon.





Vreemd genoeg communiceerde het parket pas dit weekend over de moordzaak. "We hebben in 2017 een mysterie kunnen ontcijferen", klonk het bij de voorstelling van de jaarcijfers van 2017. Dat wil zoveel zeggen dat ze een verdacht overlijden hebben kunnen verklaren.





De 52-jarige dader Karel B. ontkent nochtans elke betrokkenheid, maar tijdens de autopsie werd er een grote hoeveelheid slaapmiddelen in het lichaam van Annick aangetroffen. Volgens de advocaat van Karel B. wijst er geen enkel element in het onderzoek op een mogelijke schuld van zijn cliënt. Intussen blijkt dat de verdachte ook een test afnam met de leugendetector.





Die zou in zijn nadeel hebben gespeeld, maar volgens de advocaat is dat geen sluitend bewijs. Afgelopen dinsdag verscheen hij nog voor de raadkamer die zijn aanhouding met een maand verlengde.





Frituur

Volgens kennissen is Karel B. eerder een rustig persoon. Zijn ouders baatten jaren geleden nog een frituur uit in het centrum van de gemeente. Velen uit Alken reageren geschokt nu ze te horen krijgen dat het parket zijn pijlen op Karel B. richt. Het Limburgse parket werkt al langer met een vast draaiboek waarin élk ongewoon overlijden grondig onderzocht wordt, iets dat voorheen op een andere wijze gebeurde. Ook in 2016 konden al schijnbaar natuurlijke overlijdens worden opgehelderd.