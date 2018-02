Verdachte tiramisu-moord thuis met enkelband 28 februari 2018

02u29 0 Alken De 51-jarige Alkenaar Karel B. die ervan verdacht wordt zijn eigen vrouw te hebben vermoord, zit thuis met een enkelband.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde maandag dat hij ook thuis kon zitten in afwachting van zijn proces. Volgens het parket heeft Karel B. in 2016 zijn vrouw vergiftigd met slaapmiddelen in een potje tiramisu. Die had hij zelf meegebracht na zijn late shift, de man is actief in de horeca. Slachtoffer Annick Haesevoets werd onwel na het eten van het dessertje, en stierf enkele dagen later in het ziekenhuis.





Het was pas een klein jaar later na tal van autopsieresultaten dat plots haar echtgenoot in beeld kwam. Het parket nam geen risico's en besloot een onderzoek te starten. De federale gerechtelijke politie spreekt zelf over een dark number, wat zoveel wil zeggen dat ze een 'perfecte moord' hebben vermeden. De familie van Karel B. en Annick gelooft naar eigen zeggen in de onschuld van Karel B. en ging hem tot voor kort wekelijks bezoeken in de gevangenis. De ouders van Karel hadden jaren geleden nog een gekende frituur in het centrum van Alken. Karel zelf wordt door kennissen eerder als een rustiger figuur omschreven, die inderdaad actief was in de horeca regio Hasselt. Hij zou ook een buitenechtelijke affaire hebben gehad, dat speurders dan weer linkten aan het mogelijk motief. De verdachte blijft al een jaar zijn onschuld uitschreeuwen en volgens zijn advocaat is er nog steeds geen enkel sluitend bewijs. (MMM)