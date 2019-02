Veilige volgafstand? Zing ‘Last Night A DJ Saved My Life’ Alkense ‘MNM Rising Star’ INE (22) naast Regi, Tourist LeMC en Jasper Steverlinck in grootse campagne voor verkeersveiligheid Dirk Selis

04 februari 2019

10u33 0 Alken INE wordt vanaf dinsdag 5 februari één van de gezichten en stemmen van de grootse ‘Last Night A DJ Saved My Life’-campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), die bestuurders moet helpen om altijd op een veilige afstand te rijden. Naast INE, ondersteunen ook topartiesten Regi, Tourist LeMC en Jasper Steverlinck de campagne met hun eigen covers van de discohit.

Vanaf 4 februari voert de VSV een affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen met de slogan “Veilige volgafstand? Zing ‘Last Night A DJ Saved My Life’”. Radiospotjes op Joe, MNM, Q-music, Studio Brussel en gerichte advertenties op sociale media, zullen mee zorgen voor een brede en opvallende actie voor verkeersveiligheid. Dat Regi, Jasper Steverlinck en Tourist LeMC deze campagne met een eigen versie van de discohit uit 2002 zullen ondersteunen, werd reeds gecommuniceerd, maar vanochtend maakte radiozender MNM bekend dat ook hun kersverse ‘MNM Rising Star’ INE een cover van het nummer opnam en deel zal uitmaken van de imposante campagne. Een enorme eer voor de sympathieke 22-jarige zangeres, die niet kan geloven dat ze een plaatsje kreeg tussen zulke grote namen.

Snotneus

“Ik knijp me bijna dagelijks in de arm om zeker te zijn dat dit allemaal echt is, zegt INE. Mijn debuutsingle ‘The Odds’ op de radio horen of de clip op TV zien, dat is elke keer kicken. Ook mijn familie en vrienden leven daar enorm in mee en sturen me berichtjes over wanneer en op welke zender ze hem horen, superfijn! Dat ik nu een deel mag zijn van zo’n enorme campagne rond verkeersveiligheid, waar ook Tourist LeMC, Regi en Jasper Steverlinck hun schouders onder zetten, dat is helemaal te gek. Zij hebben al zoveel bewezen, behoren tot de absolute top van de Vlaamse artiesten en ik kom nog maar net piepen. Ik hoop dat wanneer ze mijn versie van ‘Last Night A DJ Saved My Life’ horen, niet denken: “Oei, wat heeft die snotneus er nu van gemaakt?”, besluit INE met de glimlach.

Veilige volgafstand? Zing ‘Last Night A DJ Saved My Life’

Om bestuurders te helpen steeds op een veilige afstand van de voorligger te rijden, lanceren Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV een nieuwe editie van de ‘Last Night A DJ Saved My Life’-campagne. Het principe is eenvoudig: om te weten of je op twee seconden afstand van je voorligger rijdt, volstaat het om het refreintje van de discoklassieker ‘Last Night A DJ Saved My Life’ te zingen; dat duurt exact twee seconden. Neem daarvoor een herkenningspunt langs de weg, bijvoorbeeld een verlichtingspaal of een brugpijler, en begin te zingen van zodra je voorligger dat punt voorbijrijdt. Kom je zelf voorbij het herkenningspunt terwijl je nog aan het zingen bent, dan rij je te dicht en moet je de afstand tussen jouw voertuig en je voorligger vergroten. Zing je de iets langere versie, ‘Last night a DJ saved my life from a broken heart’, dan kom je uit op drie seconden, de veilige afstand op een nat wegdek.

Alle informatie en tips rond een veilige volgafstand zijn terug te vinden op www.veiligverkeer.be.