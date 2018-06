Tot twee jaar cel voor drugsdealers 20 juni 2018

02u55 0 Alken De strafrechter in Tongeren heeft een 53-jarige Bilzenaar veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 17.600 euro omdat hij drugs dealde en ook in het bezit was van een verboden vuurwapen met munitie. Een 40-jarige vriendin uit Alken, die een belangrijke rol speelde in het drugshandeltje, krijgt 16 maanden en een boete van 8.000 euro.

Nadat de politie het komen en gaan van auto's aan het huis in Bilzen had opgemerkt, werd op 29 november vorig jaar ingegrepen. In de woning van de vijftiger vonden de speurders speed, ghb, xtc en cannabis evenals heel wat toebehoren. Tussen twee matrassen ontdekten ze ook een revolver met munitie. Al gauw kwam ook de Alkense in het visier. De twee zitten sindsdien in de gevangenis en mogen daar allicht nog een hele tijd resideren.





Tijdens het proces schudde de vijftiger het totaal ongeloofwaardige verhaal uit zijn mouw dat zo'n 5.000 xtc-pillen niet van hem waren, maar dat hij ze gewoon voor iemand in bewaring moest houden.





Niet aan proefstuk toe

De zelf verslaafde vrouw ziet drugs, twee gsm's en 290 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard. Voor de Bilzenaar werd dat een ander paar mouwen. Uiteraard werden drugs, toebehoren en wapen met munitie verbeurd verklaard. Daar komen echter ook nog 26.705 euro aan vermogensvoordeel bij. Samen moeten de twee bovendien opdraaien voor bijna 3.000 euro gerechtskosten.





De rechter was bijzonder streng omdat de twee niet aan hun proefstuk waren. Zo werd de Bilzenaar in 2015 reeds veroordeeld tot 24 maanden cel wegens drugsdelicten, terwijl de vrouw inmiddels ook al vaak met justitie in aanraking kwam. (JEK)