Steven Heemskerk (ATLA) en Anne Schreurs (Genk) zegevieren in Alken 02u40 0 Alken Bij de vrouwen pakte Anne Schreurs overtuigend haar tweede LCC-zege van het seizoen. Samen met juniore Paulien Uyttenbroek (RCT) nam ze vrij snel afstand van de rest. In goede verstandhouding werd deze voorsprong verder uit gebouwd.

Veldlopen

LCC Alken

Uyttenbroek won voor Malejeva Mathijs (Looi) en neemt een optie op de eindzege in het LCC. Ook Schreurs doet een goede zaak. Zij hield Inneke Lambert (DCLA) en de winnares van vorig jaar, Sigrid Vanden Bempt achter zich. Elly Verhoeven (Dalo) was eerste master voor Suzy Tyskens (SACN). Jef Neyens (ATLA) won voor zijn broer Jan (ATLA) bij de junioren. Samen met master Patrick Vandebosch (ADD) maakten ze de wedstrijd. Steven Heemskerk (ATLA) controleerde de veldloop bij de heren seniors. Samen met Adrien Moneoisy (Riwa), Rafaelle Durviaux (Waco) en Hendrik Vanden Berk (DALO) liep hij weg. In de voorlaatste ronde ging hij er alleen vandoor. Vanden Berk werd vijfde. Hij werd nog ingehaald door Vincent Nardozza (ATLA). (KUG)