Stelen om te overleven: van hout tot zelfs schapen 02u57 1

Vijf mannen tussen 23 en 31 jaar die, in wisselende bezetting, diverse diefstallen hebben gepleegd, werden in de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld tot straffen gaande van 110 uren werkstraf tot 6 maanden cel . De vijf verbleven in mensonterende omstandigheden in een pand in Alken en pleegden diefstallen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De buit ging van werkmaterialen, hout en zakken cement tot zelfs schapen. De eigenaar van de schapen stelde zich burgerlijke partij. Tijdens de behandeling van de zaak vorige maand moest de rechtszaal een tijdlang verlucht worden omdat een van de betichten een onwelriekende geur verspreidde. (JEK)