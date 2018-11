Recyclageparkwachters Limburg.net verwelkomen jaarlijks meer dan 45.000 bezoekers Tijdens de Week van de recyclageparkwachter en afvalophaler worden hun inspanningen in de kijker gezet. Dirk Selis

20 november 2018

15u28 0 Alken Dagelijks zorgen heel wat recyclageparkwachters en afvalophalers ervoor dat we op een eenvoudige manier ons afval kwijt kunnen. Elke dag opnieuw zetten zij zich in om inwoners van Limburgers en Diest wegwijs te maken in de sorteerregels en het correct aanbieden van afval om er zo voor te zorgen dat het afval correct wordt ingezameld en zoveel mogelijk gerecycleerd kan worden.

Elke dag gemiddeld 310 bezoekers

De 77 recyclageparkwachters van Limburg.net staan altijd paraat om de vele bezoekers van de 28 recyclageparken bij te staan bij het sorteren en afleveren van hun afval. En dat het er veel zijn, dat staat buiten kijf. Dagelijks krijgt een recyclagepark van Limburg.net gemiddeld 310 bezoekers over de vloer. Zaterdag is bij uitstek de meest populaire dag om naar het recyclagepark te gaan. Dan komen op elk recyclagepark gemiddeld 377 Limburgers en Diestenaren langs. Er zijn zelfs uitschieters tot 970 bezoekers op één dag. Op jaarbasis krijgen de 28 parken elk gemiddeld 46.485 bezoekers.

75 procent tevreden

Uit een bevraging bij de inwoners van een gemeente waar het park wordt uitgebaat door Limburg.net blijkt dat 75 procent van de bezoekers tevreden is over het recyclagepark. 43 Procent van de inwoners bezoekt het recyclagepark een paar keer per jaar, 28 procent komt maandelijks langs en 12 procent brengt het recyclagepark elke 2 weken een bezoek. Opvallend in deze enquête is de tevredenheid over het werk van de parkwachters. 79 Procent van de bezoekers is hierover tevreden.

Afvalophalers heffen 216kg afval per inwoner

Elke inwoner van Limburg en Diest biedt gemiddeld 216kg afval per jaar aan voor de huis-aan-huis ophaling. De afvalophalers zorgen ervoor dat al deze kilo’s huisvuil, pmd, papier en karton, gft en groenafval in de vrachtwagens terechtkomen. Een niet te onderschatten klus om dagelijks al die tonnen afval op te halen. Limburg.net geeft haar afvalophalers daarom de nodige tips en richtlijnen over het tillen van gewichten en hoe ze de fysieke belasting zo veel mogelijk kunnen beperken. Zonder hun werk is er immers geen afvalinzameling mogelijk. Daarom wordt deze week ook hun werk in de kijker gezet en roept Limburg.net alle inwoners van Limburg en Diest op om een leuke boodschap met stickers, post-its of tekeningen achter te laten op hun afvalzakken of –bakken.

Schouderklopje

In het kader van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter werd elke parkwachter en ophaler van Limburg.net vandaag in de watten gelegd. In het recyclagepark van Alken kwam Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net, langs met een mandje vol lekkers om de parkwachter een extra schouderklopje te geven voor hun goede werk.