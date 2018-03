Rechter mild voor valsemunter 22 maart 2018

02u27 0

Een 28-jarige vrouw uit Alken werd veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 300 euro voor valsmunterij. Tussen juni 2016 en juli 2017 betaalde ze op negen plaatsen met valse biljetten van 50 euro. Volgens de alleenstaande vrouw met kind kon ze haar schulden niet meer betalen. Als druggebruikster was ze in Hasselt in contact gekomen met iemand die haar de valse biljetten kon leveren. Door haar precaire gezinssituatie verleende de rechter haar uitstel. Ze moet het drugsmilieu wel vermijden. (JEK)