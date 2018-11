Pyromaan op pad in regio Alken Al vijf verdachte branden op één maand tijd Toon Royackers

23 november 2018

17u22 0 Alken In de nacht van donderdag op vrijdag hebben twee verdachte branden twee schuren vernield langs de Bulsstraat in Alken. Kort na één uur kreeg de brandweer eerst melding van een hevige brand op huisnummer 15. Amper een kwartier later bleek er op huisnummer 107 ook al een schuur in lichterlaaie te staan. Het parket stuurde vrijdagochtend branddeskundigen ter plaatse.

“Rond één uur zagen we plots een rode gloed rond onze schuur,” legt de getroffen familie Mewis aan de Bulsstraat in Alken uit. “Buiten zagen we dat de schuur met onze hele houtvoorraad naast het huis in lichterlaaie stond. Zelf konden we nog onmogelijk iets doen.” Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse. Het woonhuis liep gelukkig geen schade op. “Maar in de schuur ging wel de tractor én een auto in de vlammen op. De schade is dus toch behoorlijk groot.”

De brandweerlui waren nog maar net aan het blussen toen enkele honderden meters verder in dezelfde straat al meteen een nieuwe melding binnen kwam. Deze keer brandde een verlaten schuur achter een oude hoeve. Ook daar raakte het vuur snel geblust. Het verlaten gebouw werd wel grotendeels door de brand vernield. Opmerkelijk: vorige week donderdag was in dezelfde straat ook al een brand geweest. Die had voor grote schade gezorgd in een vierkantshoeve die gerenoveerd wordt. Daarbij werd ook het voorlopige woongedeelte van de eigenaar zwaar beschadigd. Ook die brand werd vorige week als verdacht beschouwd.

Maandagochtend was er nog een verdachte brand in de Hameestraat, in het centrum van Alken. En daar ging het eveneens om een oudere schuur achter een leegstaand huis, die om onverklaarbare reden plots in brand vloog. Aan de Langenakkerstraat net over de grens in buurgemeente Wellen ging eind oktober een hoeve in de vlammen op, die volop gerenoveerd werd tot Bed & Breakfast. Ook daar kon moeilijk een verklaring voor gevonden worden.

Pyromaan?

“We kunnen voorlopig enkel zeggen dat het zeker om verdachte branden gaat," laat woordvoerder Jeroen Swijsen van het Parket Limburg weten. “In het belang van het onderzoek kunnen we daar verder niets aan toevoegen.” Detectiehonden vonden in de loop van de ochtend sporen van brandstichting in de getroffen schuren in Alken. “In totaal hebben onze brandweerlui vrijdag zo een drie uur moeten blussen,” aldus burgemeester Marc Penxten (N-VA) van Alken. “De materiële schade mag dan nog meevallen, moreel is dit natuurlijk anders. De recherche zoekt nu verder wat er gebeurd is.” Dat er sprake is van kwaad opzet, is dus wel duidelijk. De politie drijft intussen de patrouilles op. Wie verdachte bewegingen ziet of meer informatie kan geven over de branden, kan contact opnemen met de lokale politie.