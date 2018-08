Open repetities bij jeugdharmonie Con Fuoco 29 augustus 2018

Wie een muziekinstrument speelt en graag eens in groep wil musiceren, is welkom op de open repetities van jeugdharmonie Con Fuoco uit Alken. Er zijn open repetities op zaterdagen 15 en 29 september, telkens van 17.30 uur tot 19 uur. Plaats van afspraak is de Aloysiuszolder, boven JOC de Molen. (DSS)