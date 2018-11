Onderzoek naar verdachte brand Toon Royackers

19 november 2018

Aan de Hameestraat in het centrum van Alken is maandagochtend kort voor één uur brand ontstaan aan een leegstaande woning. Getuigen zagen plots het duivenhok en de achterbouw in lichterlaaie staan.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse. Zij konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning zelf. Toch is de achterbouw helemaal vernield en heeft ook de woning schade opgelopen. De gemeente moest maandagnamiddag de omgeving afzetten, omdat een deel van het gebouw zelfs dreigde in te storten. Een deskundige kwam op vraag van het Parket Limburg ter plaatse voor een onderzoek. De voorbije weken waren er al verschillende nachtelijke branden in de regio, waarvoor niet meteen een oorzaak te vinden was. De politie onderzoekt of er op een aantal plaatsen sprake is van brandstichting.