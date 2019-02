Moeizame avondspits door ongeval met drie auto’s

op N80 Toon Royackers

01 februari 2019

Vrijdagavond is de avondspits vanuit Hasselt richting Sint-Truiden bijzonder moeizaam verlopen door een ongeval met drie auto’s op de Expressweg (N80) in Alken. Daar botsten omstreeks 17 uur drie auto’s ter hoogte van het kruispunt met de Meerdegatstraat. Daardoor was de rijbaan zelfs even volledig versperd. Meteen ontstond een file vanaf Hasselt. Twee personen liepen bij de klap verwondingen op. Kort voor 18 uur was de rijbaan opnieuw vrij gemaakt, en kon de file langzaam oplossen.