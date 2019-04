Misverstandje: politie merkt wietplantage niet op MMM

10 april 2019

17u39 0 Alken De politie heeft niet kunnen verhinderen dat een aantal personen ervandoor gingen met de oogst van een cannabisplantage in de Lindestraat in Alken. De agenten vonden de plantage nadat er brand was gesticht enkele uren nadat ze er eerder halt hielden.

De huurder van het huis en de achterliggende loods had de politie zelf gebeld toen hij verschillende bestelwagens zag staan. De Nederlandse huurder van Iraanse afkomst moest woensdag voor de Tongerse strafrechter verschijnen.

Op 26 maart 2018 moest de brandweer omstreeks vier uur ‘s nachts uitrukken voor een uitslaande brand in een loods in de Lindestraat in Alken. Al snel bleek dat in de loods een plantage van 1.500 planten was ondergebracht. Het huis en de bijhorende loods werden gehuurd door een in Nederland wonende Iraanse asielzoeker. Hij had in Nederland van drie mannen het aanbod gekregen om een loods te huren waar een plantage in ondergebracht kon worden. Per oogst zou hij tienduizend euro krijgen.

De Nederlander merkte dat er bestelwagens aan de loods stonden en dat verschillende personen zich in de loods bevonden. De man belde in paniek de politie, die ook langs kwam. “Ik heb hen toen alles verteld en gezegd wat ik gezien had. Ik dacht dat het dieven waren”, zo vertelde hij tegen de Tongerse strafrechter.

Groot was zijn verbazing toen de agenten zeiden dat de man terug binnen moest gaan en dat ze daarna gewoon wegreden. Enkele uren na het eerste bezoek werd er in de bewuste loods brand gesticht. Alle drugs bleek verdwenen.

“De politie heeft zich onverantwoordelijk gedragen door terug naar het politiekantoor te gaan”, zei de advocaat. “Als ze binnen waren gegaan, stonden hier veel meer personen voor uw rechtbank.”

Volgens de procureur ligt een misverstand aan de basis. Omdat de Iraniër niet naar beneden kwam en de deur niet wilde openen, werd er geen huiszoeking verricht. Toen de brand uitbrak, sloeg de Iraniër op de vlucht om zich enkele dagen later aan te bieden op het politiebureau van Borgloon. Het parket vroeg een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro. Vonnis op 15 mei.