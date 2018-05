Loods tuinaannemer gaat in vlammen op EIGENAAR KAN NOG NIPT ÉÉN VRACHTWAGEN IN VEILIGHEID BRENGEN TOON ROYACKERS

11 mei 2018

02u36 1 Alken Een zware brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de loods en het werkhuis van tuinaannemer Wauters in Alken vernield. Buren werden omstreeks 23.15 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. De eigenaar zelf kon nog op het nippertje een vrachtwagen en enkele werktuigen in veiligheid brengen.

"Mijn buurman heeft vliegensvlug de noodcentrale gebeld toen hij de vlammen zag", vertelt een aangeslagen zaakvoerder Patrick Wauters. "Op het moment dat ik zelf buiten kwam, laaiden de vlammen al door het dak. Veel konden we echt niet meer doen. Eigenlijk was het onverantwoord, maar ik heb inderdaad nog één van onze vrachtwagens kunnen wegrijden. Een paar materialen en machines die tegen de buitenzijde stonden, zijn eveneens gered, maar daarna moesten we ons uit de voeten maken. Het gebouw begon al in te storten. Alles waar we zoveel jaren voor gewerkt hadden, stond in een mum van tijd in volle vuur."





Brandweerzone Zuid West Limburg snelde met een groot aantal manschappen naar de Hulzenstraat. "Een rookpluim was al van heel ver te zien", zegt Kapitein Jo Kerkhofs van brandweerpost Hasselt. "Alles stond al in lichterlaaie. Het blussen ging bovendien niet makkelijk, omdat het dak van de metalen constructie grotendeels was ingestort. Het ging om een hal van zo'n 15 op 20 meter. Ontploffingen waren er niet meer, maar dat risico was wel aanwezig door de bestelwagen en de machines die binnen stonden. Een gevaar voor overslag was er niet, want het getroffen gebouw stond op een veilige afstand van de woonhuizen in de buurt. Helaas zijn de loods en het werkhuis volledig vernield. We konden alleen maar de metalen dakplaten en wanden uit elkaar halen en het puin zo goed mogelijk nablussen."





Accidentele oorzaak

Tijdens die bluswerken sloot de politie de omgeving af voor alle verkeer. Kort na middernacht was de brand al grotendeels onder controle.





"De precieze oorzaak kennen we nog niet", aldus Kapitein Kerkhofs. "Alles wijst wel op een accidentele oorzaak." De lokale politie van het Kanton Borgloon kwam naar Alken voor de vaststellingen. Ook burgemeester Marc Penxten kwam de eigenaar een hart onder de riem steken.





"Hoe het nu verder moet? Daar heb ik nog geen idee van", zegt zaakvoerder Patrick Wauters. "Het is al erg moeilijk in de bouwsector. De eisen liggen alsmaar hoger. Daardoor is de klap extra zwaar." Woensdagmorgen bleef van de hangar en de werkplaats alleen nog verwrongen staal over. Een bestelwagen is mee vernield door de vlammen. "Het zal niet makkelijk zijn om alles opnieuw op te bouwen."